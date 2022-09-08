Ліга Європи, 1 тур

Група А

ПСВ – Буде-Глімт – 1:1

Голи: Гакпо, 63 – Гренбек, 44

Цюріх – Арсенал – 1:2

Голи: Крюезіу, 44 – Маркіньйос, 16, Нкетія, 62

Група B

АЕК Ларнака – Ренн – 1:2

Голи: Оєр, 33 – Теате, 29, Ассігнон, 90+4

Фенербахче – Динамо – 2:1

Голи: Енріке, 35, Батшуаї, 90+3 – Циганков

Група С

Лудогорець – Рома – 2:1

Голи: Каулі, 72, Нонато, 88 – Шомуродов, 86

ГІК – Бетіс – 0:2

Голи: Вілліан Жозе, 45+3 (п), 64

Група D

Мальме – Брага – 0:2

Голи: Родрігеш, 30, Орта, 70

Уніон Берлін – Уніон Сент-Жилуаз – 0:1

Гол: Лінен, 39

Фенербахче дотиснув Динамо на 90+3 – шедевр українців, серйозна травма лідера киян і хамство фанатів Путіна в матчі ЛЄ

Мікель Артета дав відпочити низці лідерів, а резервістам – можливість проявити себе. Олександр Зінченко вийшов лише на останні 20 хвилини і таким чином дебютував у Лізі Європи. Раніше українець в цьому турнірі не грав.

Рома сенсаційно поступилася Лудогорцю. Болгарський клуб впорався без допомоги Ігоря Пластуна, який весь матч просидів на заміні. Ще одна несподіванка сталася у Берліні, де Уніон (наразі йде четвертим у Бундеслізі) поступився однойменній команді із приставкою Сент-Жилуаз. Цей матч, до речі, судив українець Сергій Бойко.