Ліга Європи: Арсенал втримав перемогу над Цюріхом – Зінченко дебютував, Рома та берлінський Уніон сенсаційно програли
Відбулися матчі першого туру групового етапу Ліги Європи. Усі результати – в цій новині на "Футбол 24".
Ліга Європи, 1 тур
Група А
ПСВ – Буде-Глімт – 1:1
Голи: Гакпо, 63 – Гренбек, 44
Цюріх – Арсенал – 1:2
Голи: Крюезіу, 44 – Маркіньйос, 16, Нкетія, 62
Група B
АЕК Ларнака – Ренн – 1:2
Голи: Оєр, 33 – Теате, 29, Ассігнон, 90+4
Фенербахче – Динамо – 2:1
Голи: Енріке, 35, Батшуаї, 90+3 – Циганков
Група С
Лудогорець – Рома – 2:1
Голи: Каулі, 72, Нонато, 88 – Шомуродов, 86
ГІК – Бетіс – 0:2
Голи: Вілліан Жозе, 45+3 (п), 64
Група D
Мальме – Брага – 0:2
Голи: Родрігеш, 30, Орта, 70
Уніон Берлін – Уніон Сент-Жилуаз – 0:1
Гол: Лінен, 39
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Мікель Артета дав відпочити низці лідерів, а резервістам – можливість проявити себе. Олександр Зінченко вийшов лише на останні 20 хвилини і таким чином дебютував у Лізі Європи. Раніше українець в цьому турнірі не грав.
Рома сенсаційно поступилася Лудогорцю. Болгарський клуб впорався без допомоги Ігоря Пластуна, який весь матч просидів на заміні. Ще одна несподіванка сталася у Берліні, де Уніон (наразі йде четвертим у Бундеслізі) поступився однойменній команді із приставкою Сент-Жилуаз. Цей матч, до речі, судив українець Сергій Бойко.