В четверг, 8 сентября, стартовал групповой турнир Лиги конференций 2022/23. Счет и обзор матчей в группах A, B и G читайте на "Футбол 24".

Лига конференций 2022/23, 1 тур

Группа A

Фиорентина – РФС – 1:1

Голы: Барак, 56 – Илич, 74

Хартс – Истанбул Башакшехир – 0:4

Голы: Калдирим, 26, Ндаишимие, 67, Кингсли, 75 (авт), Озджан, 82

Группа B

Андерлехт – Силькерборг – 1:0

Гол: Соареш, 81 (пен)

Группа G

Балкани – ЧФР Клуж – 1:1

Голы: Тачи, 65 – Матиас, 90+1

Фиорентина неожиданно не смогла обыграть дома латвийский РФС в квартете A. "Фиалки" открыли счет усилиями Барака, но не удержали победу. Только ничья.

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Самую убедительную победу дня одержал Истанбул Башакшехир, который на выезде разбил Хартс в другом матче этой группы - 4:0. Благодаря успеху в Шотландии турецкая команда возглавила группу A.

В квартете B Андерлехт обыграл Силькеборг благодаря единственному голу с пенальти. В еще одном матче (группа G) ЧФР Клуж лишь в дополнительное время спасся от поражения в Албании.

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