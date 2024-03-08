"Ліга фермерів" укладає угоду з McDonald's на 30 млн євро – чинний спонсор платить вдвічі менше
Французька Ліга 1 ось-ось укладе багатомільйонну угоду з McDonald's, незважаючи на критику.
Мережа швидкого харчування McDonald's платитиме французькій Лізі 30 млн євро на рік за право додати до назви чемпіонату своє ім'я. Як інформує RMC Sport, це вдвічі більше, ніж зараз Лізі 1 платить Uber Eats.
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Після того, як стало відомо про те, що Ліга 1 хоче пов'язати свою назву з мережею швидкого харчування, на неї полилося багато критики. Попри це, McDonald's зробив занадто хорошу пропозицію, щоб від неї відмовитися. Тому клуби Ліги 1 вирішили ігнорувати критику.
Угода має бути укладена в березні. Нагадаємо, що французький чемпіонат жартівливо називають "Лігою фермерів" – він не настільки сильний, як чемпіонати Англії, Іспанії, Італії та Німеччини.
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