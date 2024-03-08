Мережа швидкого харчування McDonald's платитиме французькій Лізі 30 млн євро на рік за право додати до назви чемпіонату своє ім'я. Як інформує RMC Sport, це вдвічі більше, ніж зараз Лізі 1 платить Uber Eats.

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Після того, як стало відомо про те, що Ліга 1 хоче пов'язати свою назву з мережею швидкого харчування, на неї полилося багато критики. Попри це, McDonald's зробив занадто хорошу пропозицію, щоб від неї відмовитися. Тому клуби Ліги 1 вирішили ігнорувати критику.

Угода має бути укладена в березні. Нагадаємо, що французький чемпіонат жартівливо називають "Лігою фермерів" – він не настільки сильний, як чемпіонати Англії, Іспанії, Італії та Німеччини.

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