Сеть быстрого питания McDonald's будет платить французской Лиге 30 млн евро в год за право добавить к названию чемпионата своё имя. Как информирует RMC Sport, это – вдвое больше, чем сейчас Лиге 1 платит Uber Eats.

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После того, как стало известно о том, что Лига 1 хочет связать свое название с сетью быстрого питания, на неё обрушилось много критики. Несмотря на это, McDonald's сделал слишком хорошее предложение, чтобы от него отказаться. Поэтому клубы Лиги 1 решили игнорировать критику.

Сделка должна быть заключена в марте. Напомним, что французский чемпионат шутливо называют "Лигой фермеров" – он не настолько сильный, как чемпионаты Англии, Испании, Италии и Германии.

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