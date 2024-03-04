Ліга 1, 24 тур

Тулуза – Ніцца – 2:1

Голи: Даллінга, 65, Гбоо, 69 – Моффі, 8

Брест – Гавр – 1:0

Гол: Ле-Мелу, 34

Монпельє – Страсбур – 2:2

Голи: Норден, 71, 87 – Діара, 77 (пен), Емега, 83

Нант – Мецт – 0:2

Голи: Мікаутадзе, 58 (пен), Удоль, 60

Ренн – Лор'ян – 1:2

Голи: Гуірі, 90+4 – Бамба, 59, Крупі, 90

Ліон – Ланс – 0:3

Голи: – Сотока, 43, Ваї, 53 (пен), Дансо, 87

Вилучення: Найлз, 85 (Ліон)

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Розпочинали ігровий день Тулуза та Ніцца. "Орлята" в останніх трьох матчах не перемагали – дві поразки та одна нічия. Команда дозволила Монако та Ліллю обійти себе у турнірній таблиці. Тулуза навпаки у двох останніх матчах проти лідерів зуміла здобути перемоги. "Фіолетові", хоча й пропустили першими, досить активно атакували та у результаті змогли оформити два голи, зафіксувавши третю поспіль перемогу.

Брест зумів переграти Гавр і скоротити відставання від ПСЖ до дев'яти очок. Господарі контролювали хід зустрічі. Гавр намагався пробивати по воротах "піратів", але лише двічі зумів проби у площину. Єдиний гол у матчі забив Ле-Мелу.

Метц сенсаційно обіграв Нант. Команда Болоні не перемагала в Лізі 1 з кінця листопада. Чергову результативну дію записав у свій актив Жорж Мілкаутадзе, який взимку повернувся в Метц.

Ще одна несподіванка відбулася в матчі між Ренном та Лор'яном. Попри те, що команда Стефана домінувала, вона допустила біля своїх воріт достатньо моментів, щоб сусід по Британі зумів забити двічі. Бамба записав у свій актив шостий м'яч у шести матчах за Лор'ян. Ренн на це відповів лише голом Аміна Гуірі, який в другому матчі поспіль забиває.

6 - They scored their first six Ligue 1 goals in six games or less in the 21st century:



Zlatan Ibrahimovic and Mario Balotelli - 5 games

Neymar and Mohamed Bamba - 6 games



Gotha. pic.twitter.com/mGhJ0xhIc7 — OptaJean (@OptaJean) March 3, 2024

Завершував ігровий день Ланс та Ліон. Підопічні Саже мали гарну серію й здобули чотири перемоги поспіль у чемпіонаті. Початок матчу видався жвавим і голкіпери обох команд змушені були рятувати команду. Лопеш зробив у першому матчі три сейви, але від пропущеного гола не врятував. Ліону не вистачало останньої передачі перед воротами суперника. По перерві Ланс подвоїв перевагу з пенальті. Третій гол у ворота Лопеша влетів на 83 хвилині, його автором став Дансо.