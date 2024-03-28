Французька Ліга 1 змінила дизайн логотипу і трофея в рамках ребрендингу.

У середу, 27 березня, Професійна футбольна ліга Франції (LFP) представила новий логотип. Він складається з літери "L" і цифри "1". У квітні LFP представить новий логотип Ліги 2.

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Також представники LFP у коментарі Le Parisien підтвердили про плани змінити дизайн головного трофея Ліги 1. Новий трофей буде вручено чемпіону Франції в сезоні 2024/25. Повідомляється, що чемпіон Франції за підсумками 2023/24 востаннє отримає "шестикутник", який проіснував 17 сезонів (і побачив 7 різних чемпіонів). Дизайн нового трофея ще не визначений.

"Ми не могли змінити логотип і не змінити трофей", – зазначив старший директор із маркетингу LFP Жером Казадьє.

Нагадаємо, що раніше у Ліги 1 змінився головний спонсор – McDonald's прийде на місце Uber Eats.

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