Французская Лига 1 сменила дизайн логотипа и трофея в рамках ребрендинга.

В среду, 27 марта, Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) представила новый логотип. Он состоит из буквы "L" и цифры "1". В апреле LFP представит новый логотип Лиги 2.

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Также представители LFP в комментарии Le Parisien подтвердили о планах сменить дизайн главного трофея Лиги 1. Новый трофей будет вручен чемпиону Франции в сезоне 2024/25. Сообщается, что чемпион Франции по итогам 2023/24 последний раз получит "шестиугольник", который просуществовал 17 сезонов (и повидал 7 разных чемпионов). Дизайн нового трофея ещё не определён.

"Мы не могли изменить логотип и не изменить трофей", – отметил старший директор по маркетингу LFP Жером Казадье.

Напомним, что ранее у Лиги 1 сменился главный спонсор – McDonald's придёт на место Uber Eats.

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