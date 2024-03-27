Керівництво Ліги 1 презентувало новий логотип на нову кампанію 2024/25, який викликає подив.

Французький чемпіонат змінив спонсора на прийдешній сезон. Uber Eats замінив McDonald's, який принесе Лізі 1 близько 90 мільйонів за три сезони.

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Керівництво Ліги 1 вирішило зробити ребрендинг логотипа, який супроводжується написом: "NEW LOGO. NEW ERA". Якщо раніше на світлині красувався жовтий значок, символізуючи трофей чемпіонату, то тепер цифра "1". Нова розробка дуже нагадує логотип російського Першого каналу.

Нагадаємо, що сезон 2024/25 Ліги 1 стартує 16 серпня 2024 року, а останній тур заплановано на 17 травня 2025 року.

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