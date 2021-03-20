Ліга 1, 30-й тур

Метц – Ренн – 1:3

Голи: Яде, 90 – Доку, 18, Тер'єр, 38 (пен.), Гірассі, 88

Вилучення: Доку, 51 (Р)

Ніцца – Марсель – 3:0

Голи: Тюрам, 34, Гуїрі, 74, Моріс, 90+1

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Метц поступився Ренну у поєдинку "за 6 очок". Впевнена перемога дозволила "червоно-чорним" обійти суперника у турнірній таблиці та піднятись на 7-му сходинку.

Новоспеченого наставника Марселя Хорхе Сампаолі шокували гравці Ніцци. "Олімпійці" віддали ініціативу господарям, за що поплатились трьома голами без відповіді. Після 30-ти турів Марсель залишився на 6-й сходинці турнірної таблиці, Ніцца піднялась на 10-те місце.

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