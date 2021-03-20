Монако знищив Сент-Етьєн та підкрався до зони Ліги чемпіонів
Сент-Етьєн приймав Монако в рамках 30-го туру чемпіонату Франції.
Ліга 1, 30-й тур
Сент-Етьєн – Монако – 0:4
Голи: Йоветіч, 13, Чуамені, 55, Діоп, 64, Д'ятта, 76
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Сент-Етьєн не був фаворитом зустрічі проти Монако, але такого розгрому господарі точно не очікували.
Монегаски за повного контролю гри відвантажили супернику 4 м'ячі. Господарі не зуміли організувати навіть гол престижу.
Перемога дозволила Монако закріпитись на 4-й сходинці на турнірної таблиці Ліги 1, відстаючи лише на один заліковий бал від ПСЖ та Ліона. Сент-Етьєн ще має гандикап над зоною вильоту, але цей сезон для "святих" важко назвати успішним – 16-те місце.
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