Ліга 1, 30-й тур

Сент-Етьєн – Монако – 0:4

Голи: Йоветіч, 13, Чуамені, 55, Діоп, 64, Д'ятта, 76

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Сент-Етьєн не був фаворитом зустрічі проти Монако, але такого розгрому господарі точно не очікували.

Монегаски за повного контролю гри відвантажили супернику 4 м'ячі. Господарі не зуміли організувати навіть гол престижу.

Перемога дозволила Монако закріпитись на 4-й сходинці на турнірної таблиці Ліги 1, відстаючи лише на один заліковий бал від ПСЖ та Ліона. Сент-Етьєн ще має гандикап над зоною вильоту, але цей сезон для "святих" важко назвати успішним – 16-те місце.

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