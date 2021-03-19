Сьогодні, 19 березня, у швейцарському Ньйоні відбудеться жеребкування 1/2 та 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. "Футбол 24" висвітлюватиме подію в режимі онлайн.

Жеребкування чвертьфіналу та півфіналу ЛЧ розпочнеться о 13:00 за Києвом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію у цій новині. У прямому ефірі на території України жереб покаже телеканал "Футбол 1".

Учасники жеребкування:

Баварія (Німеччина)

Боруссія Дортмунд (Німеччина)

Ліверпуль (Англія)

Манчестер Сіті (Англія)

Порту (Португалія)

ПСЖ (Франція)

Реал Мадрид (Іспанія)

Челсі (Англія)

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Жеребкування чвертьфіналів буде повністю відкритим. Тобто, на цій стадії допускається зустріч представників однієї асоціації. Найбільшим представництвом у топ-8 команд ЛЧ може похвалитись АПЛ – 3. Бундесліга делегувала 2 клуби, Іспанія, Франція та Португалія – по одному. Мюнхенська Баварія захищає чемпіонський титул. В 1/8 фіналу підопічні Фліка не помітили римський Лаціо.

Перегони найкращих снайперів ЛЧ очолює нападник дортмундської Борусії Ерлінг Холанд з 10-ма м'ячами. Його найближчий переслідувач Кіліан Мбаппе відзначався 6 разів. Вперше з сезону-2004/2005 чвертьфінал Ліги чемпіонів пройде без Роналду і Мессі. Кріш зганьбився проти Порту, тоді як Лео – не пройшов випробування ПСЖ. Цілих 16 років хоча б один з них виходив у 1/4 фіналу.

Універсал Ман Сіті Олександр Зінченко – єдиний український футболіст на стадії чвертьфіналу ЛЧ. Представники Аталанти – Руслан Маліновський та Віктор Коваленко – припинили боротьбу за трофей на стадії 1/8, програвши за сумою двох матчів Реалу.

Перші поєдинки 1/4 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться 6/7 квітня, матчі-відповіді – 13/14 квітня. Півфінали пройдуть 27/28 квітня та 4/5 травня відповідно. Фінал турніру прийме Олімпійський стадіон в Стамбулі 29 травня.

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