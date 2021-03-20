Лига 1, 30-й тур

Метц – Ренн – 1:3

Голы: Яде, 90 – Доку, 18, Терьер, 38 (пен.), Гирасси, 88

Удаление: Доку, 51 (Р)

Ницца - Марсель – 3:0

Голы: Тюрам, 34, Гуири, 74, Морис, 90+1

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Метц уступил Ренну в поединке "за 6 очков". Уверенная победа позволила "красно-черным" обойти соперника в турнирной таблице и подняться на 7-ю строчку.

Новоиспеченного наставника Марселя Сампаоли шокировали игроки Ниццы. "Олимпийцы" отдали инициативу хозяевам, за что поплатились тремя голами без ответа. После 30-ти туров Марсель остался на 6-й строчке турнирной таблицы, Ницца поднялась на 10-е место.

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