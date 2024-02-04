Ліга 1, 20 тур

Ренн – Монпельє – 2:1

Голи: Тер'є, 3, Калімуєндо, 48 (пен) – Саваньє, 73

Нант – Ланс – 0:1

Гол: Да Кошта, 48

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Ренн здобув четверту поспіль перемогу в чемпіонаті, здолавши Монпельє на своєму полі. Рахунок вже на третій хвилині відкрив Мартен Тер'є з передачі Дує. Подвоїв рахунок Арно Калімуєндо з пенальті. Єдиний гол за "паладинів" забив капітан Тежи Саваньє. Ренн перебуває на 9 сходинці з 28 очками, а Монпельє розташувався на 12 місці з 19 балами.

У другому матчі Нант приймав Ланс, який вибрався із зони вильоту і стрімко крокує до зони єврокубків. Гості в першому таймі не змогли вразити ворота суперника, а ось по перерві Да Кошта зумів вивести свою команду вперед. По перерві Ланс намагався тиснути на Нант, але забити ще раз не вдалося. Команда Франка Єса піднялася на шосту сходинку з 32 балами, а "канарки" перебувають на 13 місці з 19 очками.

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