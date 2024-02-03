Чинна угода французького форварда з чемпіоном Франції закінчується влітку 2024 року. Немає жодних ознак того, що Кіліан Мбаппе продовжить свою пригоду в Лізі 1.

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Згідно з інформацією Le Parisien, француз ухвалив рішення приєднатися до мадридського Реала. З іспанським грандом ще не підписано контракту, але в тому, що це станеться, сумнівів немає. Мбаппе не озвучив своє рішення публічно, але в ПСЖ вже налаштовані на його відхід. Нассер Аль-Хелаїфі та керівництво в Досі сприймають новину дуже спокійно. Очікується, що Кіліан офіційно оголосить про своє рішення найближчим часом.

За сім років в ПСЖ Мбаппе здобув п'ять титулів чемпіона Франції, тричі вигравав Суперкубок та Кубок Франції. Кіліан провів за парижан 288 матчів, в яких забив 241 гол та віддав 105 асистів.

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