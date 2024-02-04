Лига 1, 20 тур

Ренн – Монпелье – 2:1

Голы: Терье, 3, Калимуэндо, 48 (пен) – Саванье, 73

Нант – Ланс – 0:1

Гол: Да Кошта, 48

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Ренн одержал четвертую подряд победу в чемпионате, одолев Монпелье на своем поле. Счет уже на третьей минуте открыл Мартен Терье с передачи Дуэ. Удвоил счет Арно Калимуэндо с пенальти. Единственный гол за "паладинов" забил капитан Тежи Саванье. Ренн находится на 9 строчке с 28 очками, а Монпелье расположился на 12 месте с 19 баллами.

Во втором матче Нант принимал Ланс, который выбрался из зоны вылета и стремительно шагает в зону еврокубков. Гости в первом тайме не смогли поразить ворота соперника, а вот после перерыва Да Кошта сумел вывести свою команду вперед. После перерыва Ланс пытался давить на Нант, но забить еще раз не удалось. Команда Франка Еса поднялась на шестую строчку с 32 баллами, а "канарейки" находятся на 13 месте с 19 очками.

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