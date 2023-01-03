Захисник Зальцбурга і збірної Австрії Максіміліан Вьобер спробує свої сили в АПЛ.

Австрійський центральний захисник, який може зіграти і на лівому фланзі оборони, підписав контракт до літа 2027 року. Макс Вьобер повинен лише отримати дозвіл на роботу в Англії, інформує офіційний сайт Лідса.

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Гравець виступатиме в команді Джессі Марша під 39-м номером. Вьобер став першим новачком "павичів" у зимове трансферне вікно. Transfermarkt вказує, що Зальцбург отримав 11 мільйонів євро.

Раніше 24-річний Максіміліан Вьобер виступав за віденський Рапід, Аякс та Севілью, яка влітку 2019-го заплатила за нього 10,5 мільйонів євро. Однак у те саме трансферне вікно Зальцбург повернув австрійця на батьківщину, виклавши іспанцям ті ж 10,5 млн. За збірну Австрії Вьобер зіграв 13 поєдинків.

У 16-ти матчах АПЛ 2022/23 Лідс набрав 16 очок та посідає 14 місце турнірної таблиці. Йоркширці пропустили 29 голів – гірший захист тільки у Лестера, Борнмута, Саутгемптона і Ноттінгем Форест.

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