Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе виграв бомбардирські перегони за підсумками 2022 року у топ-чемпіонатах Європи.

Кіліан Мбаппе та Ліонель Мессі у ПСЖ / Getty Images

Форвард збірної Франції забив 32 голи у матчах Ліги 1 впродовж календарного 2022 року. Це найкращий показник у топ-5 чемпіонатах Європи. У Ерлінга Холанда 30 голів у чемпіонатах Німеччини та Англії, топ-3 замкнув Роберт Лєвандовскі (29 м'ячів), інформує Squawka.

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Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі у топ-10 не потрапили, як і Карім Бензема – володар "Золотого м'яча-2022". Натомість у списку є доволі несподівані імена. Наприклад, Айвен Тоуні з Брайтона чи Мартін Тер'є із Ренна, який забивав і у ворота Динамо в Лізі Європи.

У рейтингу враховувалися лише голи в матчах чемпіонатів – забиті м'ячі в інших турнірах до уваги не бралися.

Топ-10 бомбардирів за підсумками 2022 року у топ-5 чемпіонатах Європи

1. Кіліан Мбаппе (ПСЖ) – 32 голи.

2. Ерлінг Холанд (Манчестер Сіті/Борусія Д) – 30 голів.

3. Роберт Лєвандовскі (Барселона/Баварія) – 29 голів.

4. Харрі Кейн (Тоттенхем) – 26 голів.

5. Крістофер Нкунку (РБ Лейпциг) – 25 голів.

6. Віссам Бен-Єддер (Монако) – 22 голи.

7. Неймар (ПСЖ) – 21 гол.

8. Чіро Іммобіле (Лаціо) – 20 голів.

9. Мартін Тер'є (Ренн) – 20 голів.

10. Айвен Тоуні (Брентфорд) – 20 голів.

* У випадку однакової кількості голів вище поставили футболіста, який зіграв менше хвилин.

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