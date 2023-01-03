Защитник Зальцбурга и сборной Австрии Максимилиан Вёбер попробует свои силы в АПЛ.

Австрийский центральный защитник, который может сыграть и на левом фланге обороны, подписал контракт до лета 2027 года. Макс Вёбер должен только получить разрешение на работу в Англии, информирует официальный сайт Лидса.

Челси выиграл борьбу за чемпиона мира – 127 млн евро и новый трансферный рекорд

Игрок будет выступать в команде Джесси Марша под 39-м номером. Вёбер стал первым новичком "павлинов" в зимнее трансферное окно. Transfermarkt указывает, что Зальцбург получил 11 миллионов евро.

Ранее 24-летний Максимилиан Вёбер выступал за венский Рапид, Аякс и Севилью, которая летом 2019-го заплатила за него 10,5 миллиона евро. Однако в то же трансферное окно Зальцбург вернул австрийца на родину, выложив испанцам те же 10,5 млн. За сборную Австрии Вёбер сыграл 13 поединков.

В 16 матчах АПЛ 2022/23 Лидс набрал 16 очков и занимает 14 место турнирной таблицы. Йоркширцы пропустили 29 голов – худшая защита только у Лестера, Борнмута, Саутгемптона и Ноттингем Форест.

Кто стал лучшим бомбардиром 2022 года – Месси, Бензема и Роналду далеко, сенсации в топ-10