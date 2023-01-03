Півзахисник Бенфіки Енцо Фернандес, найімовірніше, перейде в Челсі, провівши у Португалії лише півроку.

Аргентинець дуже близький до переходу в Челсі, який виграв боротьбу в інших клубів. Лондонці заплатять Бенфіці 127 мільйонів євро трьома однаковими траншами, а Енцо Фернандес найближчими днями переїде на Стемфорд Брідж, повідомляє Gianluca Di Marzio.

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Відповідно, 21-річний аргентинець стане найдорожчим новачком в історії Челсі, відібравши це звання у Ромелу Лукаку, за якого влітку 2021-го заплатили 113 мільйонів євро. Ба більше, Енцо відбере у Гріліша статус найдорожчого переходу АПЛ.

Інсайдер Фабріціо Романо теж стверджує, що угода перебуває на завершальній стадії, але трансфер Фернандеса ще повинен схвалити президент Бенфіки Руй Кошта. Сам гравець вже погодив особистий контракт із Челсі та чекає домовленості між клубами.

Енцо Фернандес у складі збірної Аргентини став чемпіоном світу-2022 і був визнаний найкращим гравцем Мундіалю в Катарі. Хавбек зіграв усі 7 матчів, забив 1 гол та віддав 1 асист. За Бенфіку в сезоні 2022/23 аргентинець зіграв 25 поєдинків (3 голи, 5 асистів).

Цікаво, що лише влітку 2022-го за нього виклали 14 мільйонів євро, а контракт розрахований до 30 червня 2027-го. Бенфіка вже й підшукала заміну Фернандесу – у випадку трансферу Енцо "орли" підпишуть 20-річного аргентинця Карлоса Алькараса з Расінга за 16-17 мільйонів євро.

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