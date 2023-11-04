Лідер Зорі вибув до кінця року – на екс-захисника Динамо чекає операція
Оборонець луганців Роман Вантух зможе вийти на поле лише після зимової паузи.
Захисник Зорі Роман Вантух ляже під ніж, повідомляє "ТаТоТаке".
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25-річний футболіст травмувався у матчі 12-го туру УПЛ проти Полісся (0:1) і на 40-й хвилині був замінений. Тривале обстеження виявило у Романа надрив зв'язки плечового поясу.
Розглядались дві стратегії лікування – хірургічна та безопераційна. Для того, щоб гравець луганського клубу встиг відновитися до зимових зборів, вибрали радикальний шлях. Вантуха прооперують в одній із київських клінік.
Нагадаємо, у поточному сезоні Роман провів за Зорю 15 матчів у всіх турнірах, в яких віддав 2 асисти.
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