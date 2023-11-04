Защитник луганчан Роман Вантух сможет выйти на поле лишь после зимней паузы.

Защитник Зари Роман Вантух ляжет под нож, сообщает "ТаТоТаке".

"Говорили с игроками": тренер Зари прокомментировал унизительный вылет из Кубка Украины

25-летний футболист травмировался в матче 12-го тура УПЛ против Полесья (0:1) и на 40-й минуте был заменен. Длительное обследование выявило у Романа надрыв связки плечевого пояса.

Рассматривались две стратегии лечения – хирургическая и безоперационная. Для того чтобы игрок луганского клуба успел восстановиться до зимних сборов, выбрали радикальный путь. Вантуха прооперируют в одной из киевских клиник.

Напомним, в текущем сезоне Роман провел за Зарю 15 матчей во всех турнирах, в которых отдал 2 ассиста.

Полесье удержало победу над Зарей и не пустило Кривбасс в отрыв на вершине УПЛ