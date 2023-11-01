"Розмовляли з гравцями": тренер Зорі прокоментував принизливий виліт з Кубка України
Керманич Зорі Валерій Кривенцов обговорив з пресою розгромну поразку від Чорноморця (1:4) у чвертьфіналі Кубка України.
"Стартові хвилини, десь 15 хвилин – почали потужно. Вибігали в атаку, були якісні передумови, щоб забивати, але не зуміли правильно розпорядитися мʼячем. Потім пропустили необовʼязковий гол. Після цього команда ніби сама не повірила у власні можливості. Хоча моменти були. Програвали дуже багато єдиноборств один в один.
Хет-трик нового героя і дитячий ляп голкіпера у відеоогляді матчу Чорноморець – Зоря – 4:1
Чи багато претензій до підопічних? Помилок достатньо. У нас попереду дуже серйозний календар. Плюс важкі переїзди в Польщу та назад в Україну. Так, зараз немає результату, але команда в будь-якому разі не опускає руки. Розмовляли з гравцями. Всі готові виправляти ситуацію", – цитує Кривенцова прес-служба Зорі.
Наступний матч луганці проведуть 5 листопада на полі аутсайдера УПЛ – Вереса.
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