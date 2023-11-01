"Стартові хвилини, десь 15 хвилин – почали потужно. Вибігали в атаку, були якісні передумови, щоб забивати, але не зуміли правильно розпорядитися мʼячем. Потім пропустили необовʼязковий гол. Після цього команда ніби сама не повірила у власні можливості. Хоча моменти були. Програвали дуже багато єдиноборств один в один.

Хет-трик нового героя і дитячий ляп голкіпера у відеоогляді матчу Чорноморець – Зоря – 4:1

Чи багато претензій до підопічних? Помилок достатньо. У нас попереду дуже серйозний календар. Плюс важкі переїзди в Польщу та назад в Україну. Так, зараз немає результату, але команда в будь-якому разі не опускає руки. Розмовляли з гравцями. Всі готові виправляти ситуацію", – цитує Кривенцова прес-служба Зорі.

Наступний матч луганці проведуть 5 листопада на полі аутсайдера УПЛ – Вереса.

Чорноморець вийшов у півфінал Кубка України, розгромивши Зорю – Штогрін оформив хет-трик