Зоря хоче "вичавити" якомога більшу суму за свого ключового гравця Арсенія Батагова.

АЗ Алкмаар повернувся до ідеї підписання 22-річного захисника, стверджує Sport-express.ua.

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Нідерландці перебили ставки українських команд, запропонувавши 2 млн євро. Втім, Зоря хоче виручити за Батагова щонайменше 2,5 млн. Захисник з молодіжною збірною України доходив до півфіналу Євро-2023. Найближчого літа Батагов повинен виступити і на футбольному турнірі Олімпіади.

За даними Transfermarkt, контракт оборонця зі Зорею чинний ще рік, а ціна складає якраз 2 млн євро. АЗ фінішував на четвертій сходинці чемпіонату Нідерландів, гарантувавши собі Лігу Європи.

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