Заря не получила заманчивых предложений по Герреро, а потому панамец продолжит выступления за луганский клуб, сообщает Sport.ua.

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Также нападающий пропустит начало этапа подготовки к новому сезону, поскольку получил вызов в расположение сборной на Копа Америка, где Панама оказалась в одной группе с Боливией, США и Уругваем. А вот точно покинут Зарю Даниил Алефиренко и Денис Нагнойный – в обоих завершаются контракты 30 июня 2024 года. Игроки настроены перебраться в другие коллективы.

Отметим, что Герреро в этом сезоне провел за Зарю 32 матча во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и 4 ассистами. Луганцы подписали нападающего в июле 2023 года за 500 тысяч евро.

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