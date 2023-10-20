Батагов (в центрі) проти Ваната / фото: О. Щербицька

Батагов опинився у сфері інтересів клубу із Серії А, повідомляє Telegram-канал ZoryaFC з посиланням на журналіста Віктора Вацка.

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Зазначається про "конкретний інтерес" до захисника, але при цьому назву клубу не повідомляють.

До слова, Батагов провів за Зорю 8 матчів у поточному сезоні, записавши до свого активу 1 гольову передачу. Арсеній також є основним центрбеком у збірній України U-21.

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