Лідер збірної України U-21 опинився у сфері інтересів клубу Серії А, – джерело
20 жовтня 00:10 - Читать на русском
Захисник Зорі Арсеній Батагов має попит за кордоном.
Батагов опинився у сфері інтересів клубу із Серії А, повідомляє Telegram-канал ZoryaFC з посиланням на журналіста Віктора Вацка.
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Зазначається про "конкретний інтерес" до захисника, але при цьому назву клубу не повідомляють.
До слова, Батагов провів за Зорю 8 матчів у поточному сезоні, записавши до свого активу 1 гольову передачу. Арсеній також є основним центрбеком у збірній України U-21.
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