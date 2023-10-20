Батагов (по центру) против Ваната / фото: О. Щербицкая

Батагов оказался в сфере интересов клуба из Серии А, сообщает Telegram-канал ZoryaFC со ссылкой на журналиста Виктора Вацко.

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Отмечается о "конкретном интересе" к защитнику, но при этом название клуба не сообщается.

К слову, Батагов провел за Зарю 8 матчей в текущем сезоне, записав в свой актив 1 голевую передачу. Арсений также является основным центрбеком в сборной Украины U-21.

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