Лидер сборной Украины U-21 оказался в сфере интересов клуба Серии А, – источник
20 октября 00:10 - Читати українською
Защитник Зари Арсений Батагов пользуется спросом за рубежом.
Батагов оказался в сфере интересов клуба из Серии А, сообщает Telegram-канал ZoryaFC со ссылкой на журналиста Виктора Вацко.
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Отмечается о "конкретном интересе" к защитнику, но при этом название клуба не сообщается.
К слову, Батагов провел за Зарю 8 матчей в текущем сезоне, записав в свой актив 1 голевую передачу. Арсений также является основным центрбеком в сборной Украины U-21.
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