"У Арсенія Батагова під час молодіжного Євро була дуже хороша пропозиція з МЛС від клубу Нью-Йорк Ред Буллз.

Вихованець Карпат продовжить кар'єру в чемпіонаті США – він 2 роки перебував без клубу

Пропозиція гідна. Однак, президент Зорі Євген Геллер сказав: "Ні! Треба більше". Варто додати, що сам Батагов не очманів від такого варіанту – у нього не було особливого бажання будь-що перейти в МЛС.

Хоча потрапляння в систему Ред Буллз – це маленький місточок для того, аби згодом перейти в умовний РБ Лейпциг. Це реально", – сказав Співаковський у програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, Батагов перейшов у Зорю у липні 2022 року з СК Дніпро-1. Його контракт з луганцями чинний до 30 червня 2025 року. Transfermarkt оцінює його у 2 млн євро.

Кривцов допоміг Інтер Маямі вийти у півфінал Кубка ліг – Мессі довершив розгром, українець традиційно незамінний