Leagues Cup, 1/4 фіналу

Інтер Маямі – Шарлотт – 4:0

Голи: Мартінес, 12 (п.), Тейлор, 32, Маланда, 78 (аг.), Мессі, 86

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Інтер Маямі феєрично пробився у півфінал Кубка ліг, не помітивши на своєму шляху Шарлотт. Рахунок у матчі було відкрито вже на 12-й хвилині завдяки пенальті – арбітр проігнорував гру рукою, але подальша груба гра гостей у власному штрафному змусила рефері вказати на позначку. В середині тайму Тейлор з близької відстані розстріляв голкіпера суперника, який припустився грубої помилки і не зумів зафіксувати м'яч.

По перерві Маланда зрізав сферу у свої ворота, намагаючись перервати простріл від суперника. А за декілька хвилин до завершення матчу свій черговий гол оформив Мессі – капітан "чапель" з льоту замкнув передачу від Кампана. Інтер Маямі за крок від фіналу Leagues Cup.

До слова, український захисник Сергій Кривцов вже традиційно вийшов в основі і провів на полі весь поєдинок.

Нагадаємо, Leagues Cup – клубний турнір, у якому виступають команди зі США та Мексики. З цього року він став офіційним змаганням під егідою КОНКАКАФ. Команди, які посіли три перші місця в Leagues Cup, автоматично кваліфікуються у Лігу чемпіонів КОНКАКАФ.