"У Арсения Батагова во время молодежного Евро было очень хорошее предложение из МЛС от клуба Нью-Йорк Ред Буллз.

Воспитанник Карпат продолжит карьеру в чемпионате США – он 2 года находился без клуба

Предложение достойное. Однако, президент Зари Евгений Геллер сказал: "Нет! Надо больше". Стоит добавить, что сам Батагов не обомлел от такого варианта – у него не было особого желания во что бы то ни стало перейти в МЛС.

Хотя попадание в систему Ред Буллз – это маленький мостик для того, чтобы впоследствии перейти в условный РБ Лейпциг. Это реально", – сказал Спиваковский в программе "ТаТоТаке".

Напомним, Батагов перешел в Зарю в июле 2022 года из СК Днепр-1. Его контракт с луганчанами действует до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает его в 2 млн евро.

Кривцов помог Интер Майами выйти в полуфинал Кубка лиг – Месси довершил разгром, украинец традиционно незаменимый