Лидер сборной Украины U-21 мог стать соперником Месси и Кривцовf в МЛС – президент Зари лично "зарезал" трансфер
Защитник Зари Арсений Батагов имел шанс пополнить колонию украинцев за океаном.
"У Арсения Батагова во время молодежного Евро было очень хорошее предложение из МЛС от клуба Нью-Йорк Ред Буллз.
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Предложение достойное. Однако, президент Зари Евгений Геллер сказал: "Нет! Надо больше". Стоит добавить, что сам Батагов не обомлел от такого варианта – у него не было особого желания во что бы то ни стало перейти в МЛС.
Хотя попадание в систему Ред Буллз – это маленький мостик для того, чтобы впоследствии перейти в условный РБ Лейпциг. Это реально", – сказал Спиваковский в программе "ТаТоТаке".
Напомним, Батагов перешел в Зарю в июле 2022 года из СК Днепр-1. Его контракт с луганчанами действует до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает его в 2 млн евро.
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