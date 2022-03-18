"Я вже говорив після перемоги в Кубку Англії над Лідсом, що згоден на будь-якого суперника в наступному раунді. Думаю, що хлопці погодяться зі мною. Боятися немає кого. Севілья була, мабуть, фаворитом. Після жеребкування, люди думали, що у нас найскладніша дуель, і ми маємо вилетіти, а ми вибили їх!

Гол Ярмоленка у відеоогляді матчу Вест Хем – Севілья – 2:0

Так, було б особливо поїхати на Камп Ноу і зустрітися з Барселоною. Як я вже сказав, це те, на що заслуговує цей клуб. Ми старанно працювали для цього, від боротьби за виживання, коли Мойєс вперше прийшов, і до потрапляння у єврокубки минулого року. У нас не найкращий склад цього сезону, багато питань про те, як далеко дістанемося і що збираємося робити, але ми у чвертьфіналі. Навколо великий ажіотаж!

Ймовірно, це найкращий вечір, який в мене був у Вест Хемі. Ярмоленко був трохи емоційним після цього, був віддалік від хлопців. Те, через що йому довелося пройти, щоб зіграти таким чином... Це його заслуга, його бажання, те, як він пресингував гравців і забив два вирішальні голи", – сказав Райс у коментарі BT Sport.

Вест Хем завдяки голу Ярмоленка переміг Севілью й вийшов у чвертьфінал ЛЄ, Айнтрахт на останніх секундах вибив Бетіс