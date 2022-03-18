Завершились останні матчі-відповіді за вихід у чвертьфінал Ліги Європи. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Ліга Європи, 1/8 фіналу, матчі-відповіді

Вест Хем – Севілья – 1:0 ( 2:1 за сумою двох матчів)

Голи: Соучек, 39, Ярмоленко, 112

Айнтрахт Ф – Бетіс – 1:1 (2:1 за сумою двох матчів)

Голи: Хінтереггер, 121 – Іглесіас, 90

Ліон – Порту – 1:1 (2:1 за сумою двох матчів)

Голи: Дембеле, 13 – Е. Пепе, 27

Ліон у рідних стінах приймав Порту, намагаючись втримати або розвинути успіх першого матчу. На "Драгау" французи здобули мінімальну перемогу, а у себе вдома вони швидко подвоїли власну перевагу – це Дембеле отримав передачу за спину захисникам, поставив корпус і покотив м'яч повз голкіпера. Щоправда, вже на 27-й гості повернулися в гру завдяки подачі Вієйра з правого флангу на 11 метрів та потужному удару Едуарду Пепе. 1:1!

Ліга Європи: Барселона оформила камбек проти заведеного Галатасарая, нічия Браги та Монако, поразка і прохід Рейнджерс

Саме з цим результатом команди відправились на перерву. Порту необхідно було забити всього один гол, аби зрівняти рахунок у протистоянні, однак Ліон вперся, втримавши нічию. У підсумку, в чвертьфінал пройшли саме "ткачі".

У паралельному поєдинку Бетіс намагався відігратись після прикрої домашньої поразки від Айнтрахта (1:2). У Франкфурті, однак, андалусійці не змогли захопити явну перевагу – матч пішов на рівних, а моментів в ньому виникало обмаль. Здавалося, що все завершиться нулями на табло, але на 90-й хвилині свіжий Борха Іглесіас врятував гостей. Фекір відібрав м'яч на лівому фланзі й прострілив на лінію воротарського, а Борха замкнув – 0:1! Матч перейшов у овертайм.

До 120-ї хвилини рахунок не змінювався. Здавалося, що все завершиться серією пенальті, але на 121-й хвилині Айнтрахт вирвав необхідну нічию! Героєм став Хінтереггер, який випередив опонентів і пробив головою після подачі зі штрафного. 1:1! Франкфурт у чвертьфіналі.

Найбільш статусне протистояння проходило на Олімпійському стадіоні у Лондоні, де Вест Хем приймав Севілью. "Молотобійцям" було необхідно відігратись після мінімальної поразки, однак Ярмоленка вирішили притримати в запасі. Втім, і без нього господарі виглядали якісно, організувавщи низку крутих моментів – в деяких епізодах Буну доводилось виконувати по два сейви поспіль, а захисникам виносити м'яч з лінії. Гості ж не поступалися в активності, але виглядали менш гостро й цікаво.

В цілому, Вест Хем заслужив на гол – і лондонці знайшли його на 39-й хвилині, коли Соучек замкнув навіс Антоніо з лівого флангу. 1:0! Саме з цим рахунком команди й завершили основний час. Поєдинок перейшов у овертайм, в якому знайшлося місце і Ярмоленку. Українця випустили замість Бенрама на 88-й хвилині.

Саме вихід Ярмоленка й вирішив долю зустрічі. Севілья провела відверто слабкі естра-тайми, а от Вест Хем не збавив у активнсті. Був помітним і наш Андрій. За свою помітність він був винагороджений на 112-й хвилині – Буну парирував удар Форналса в дальній кут, а українець тут же зіграв на добиванні. 2:0! Севілья капітулювала. "Молотобійці" крокують в чвертьфінал Ліги Європи!

Аталанта вирвала перемогу над Байєром після провального тайму – Маліновський поступився місцем герою і вийшов в 1/4 ЛЄ