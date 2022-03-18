Вест Хем обіграв Севілью в рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Мінімальна поразка в Іспанії залишала лондонцям непогані шанси вийти у наступний раунд. Потрібно було лише на власному полі здобути перемогу з різницею у два м'ячі.

Визначилися чвертьфіналісти Ліги Європи 2021/22 – Маліновський і Ярмоленко витягнули свої команди

Наприкінці першого тайму половину справи зробив Томаш Соучек, але для цілковитого успіху знадобився овертайм. Там героєм став Андрій Ярмоленко, який у другому матчі поспіль забив важливий гол за Вест Хем.