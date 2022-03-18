"Я уже говорил после победы в Кубке Англии над Лидсом, что согласен на любого соперника в следующем раунде. Думаю, что ребята согласятся со мной. Бояться некого. Севилья была, пожалуй, фаворитом. После жеребьевки, люди думали, что у нас самый сложный жребий, и мы должны вылететь, а мы выбили их!

Определились четвертьфиналисты Лиги Европы 2021/22 – Малиновский и Ярмоленко вытащили свои команды

Да, было бы особенно поехать на Камп Ноу и встретиться с Барселоной. Как я уже сказал, это то, чего заслуживает этот клуб. Мы усердно работали для этого, от борьбы за выживание, когда Мойес впервые пришел, и до попадания в еврокубки в прошлом году. У нас не самый большой состав, много вопросов о том, как далеко добиремся и что собираемся делать, но мы в четвертьфинале. Вокруг большой ажиотаж!

Вероятно, это самый лучший вечер, который у меня был в Вест Хэме. Ярмоленко был немного эмоционален после этого, был вдали от ребят. То, через что ему пришлось пройти, чтобы сыграть таким образом. Это его заслуга, его желание, то, как он преследовал игроков и забил два решающих гола", – сказал Райс в комментарии BT Sport.

Вест Хэм благодаря голу Ярмоленко победил Севилью и вышел в четвертьфинал ЛЕ, Айнтрахт на последних секундах выбил Бетис