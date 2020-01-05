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Лідер Порт Вейла Поуп знищив Стоунза у твіттері – в активі форварда гол у ворота Манчестер Сіті

13:28 129 Читать на русском
Лідер Порт Вейла Поуп знищив Стоунза у твіттері – в активі форварда гол у ворота Манчестер Сіті
Том Поуп / PA

Форвард Порт Вейла Том Поуп запам'ятався не тільки забитим м'ячем у ворота англійського гранда в рамках 1/32 Кубка Англії.

 

"Я хотів би заявити, що був абсолютно неправий і збожеволів, коли сказав, що зміг би забивати по 40 голів за сезон, граючи проти такого захисника, як Стоунз.

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Скоріше я забивав би по 50 м'ячів. Насолоджуйтесь вихідними", – написав Поуп у своєму твіттері.

Зазначимо, що раніше нападник оригінально пояснив, чому помінявся футболками саме із Зінченком – на думку Поупа, усі інші гравці Манчестер Сіті його розчарували. До слова, "містяни" розгромили Порт Вейл (4:1), а єдиний гол команди з четвертого дивізіону на рахунку Тома Поупа.

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Джон Стоунз Джон Стоунз Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Порт Вейл Порт Вейл Манчестер Сіті - Порт Вейл
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