Лідер Порт Вейла Поуп пояснив, чому помінявся футболками саме із Зінченком

Форвард Порт Вейла Том Поуп оригінально прокоментував свій вибір задля обміну футболками після матчу 1/32 фіналу Кубка Англії.

"Я ніколи не мріяв, що заб'ю Манчестер Сіті, і був би радий хоча б кілька разів доторкнутись до м'яча. Після голу було добре лише кілька хвилин, поки суперник не зрівняв рахунок. Завжди добре, коли ти відіграєшся, однак Манчестер Сіті швидко прибив нашу надію.

Зінченко першим голом у сезоні допоміг Манчестер Сіті перемогти в Кубку Англії – відеоогляд матчу

Я обмінявся футболками з Олександром Зінченком, оскільки решта гравців "містян" мене розчарувала", – поділився Поуп в коментарі BBC.

Нагадаємо, Манчестер Сіті розгромив Порт Вейл в рамках 1/32 фіналу Кубка Англії (4:1), а рахунок відкрив Зінченко ударом з-за меж штрафного.

Ман Сіті – Порт Вейл: Зінченко забиває і надихає навіть конкурентів з суперниками – дива від українця та дітей Гвардіоли