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Лідер Порт Вейла Поуп пояснив, чому помінявся футболками саме із Зінченком

10:04 475 Читать на русском
Лідер Порт Вейла Поуп пояснив, чому помінявся футболками саме із Зінченком
Том Поуп / Indiatimespost

Форвард Порт Вейла Том Поуп оригінально прокоментував свій вибір задля обміну футболками після матчу 1/32 фіналу Кубка Англії.

 

"Я ніколи не мріяв, що заб'ю Манчестер Сіті, і був би радий хоча б кілька разів доторкнутись до м'яча. Після голу було добре лише кілька хвилин, поки суперник не зрівняв рахунок. Завжди добре, коли ти відіграєшся, однак Манчестер Сіті швидко прибив нашу надію.

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Я обмінявся футболками з Олександром Зінченком, оскільки решта гравців "містян" мене розчарувала", – поділився Поуп в коментарі BBC.

Нагадаємо, Манчестер Сіті розгромив Порт Вейл в рамках 1/32 фіналу Кубка Англії (4:1), а рахунок відкрив Зінченко ударом з-за меж штрафного.

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Манчестер Сіті Манчестер Сіті Манчестер Сіті - Порт Вейл Порт Вейл Порт Вейл Англія Олександр Зінченко Олександр Зінченко
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