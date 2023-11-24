"Перш за все, на початку міжнародної паузи відпочили, відновили сили. Вважаю, що ми гарно підготувались. В цей період ми дивились матчі Шахтаря, вивчали, як вони грають. Для себе ми зробили висновки, як ми будемо грати. Думаю, що все буде добре. Шахтар – це команда, яка добре контролює м’яч, має дуже хороших швидкісних футболістів на флангах, команда також дуже швидко переходить з оборони в атаку.

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Мені здається, що на екваторі чемпіонату ще зарано підбивати навіть проміжні підсумки, бо дуже багато чого ще може змінитись після зимових зборів. Розпочнеться нова частина чемпіонату і все різко може змінитись. Я думаю, що ми можемо здобути позитивний результат саме за рахунок колективної гри, команди, бойового духу і гарного настрою на матч, гри одне за одного", – цитує Шабанова клубна прес-служба Полісся.

Нагадаємо, матч між Шахтарем і Поліссям відбудеться у п'ятницю, 24 листопада. Початок зустрічі о 19:00.

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