"У збірній час минув добре попри те, що ми не досягли позитивного для нас результату. Але все одно залишився шанс кваліфікуватися через плей-офф на Євро, тому ми все для цього зробимо. Завжди приємно повертатися до клубу. Тому повернулися і з позитивом готуємося до наступної гри проти Полісся.

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Ми вже встигли проаналізувати наші помилки у грі з СК Дніпро-1 (1:3). Для себе зробив висновок, що треба постійно бути сконцентрованим, віддаватися на 100 відсотків – це найважливіше.

Попереду матч з Поліссям. Ця команда демонструє впевнений футбол. Вони виграли у Динамо – гранда нашого українського футболу. Вони і по грі впевнено виглядають, тому це для нас буде важкий і важливий матч. Налаштовуватимемося тільки на перемогу.

Внаслідок чого Шахтар може перемогти у цьому протистоянні? Внаслідок нашого футболу, внаслідок "шахтарського" духу, як то кажуть. Це в нас завжди на першому місці. Тому сподіваюся, що ми доб'ємося позитивного для нас результату", – сказав Назарина у коментарі прес-службі "гірників".

Нагадаємо, матч між Шахтарем і Поліссям відбудеться у п'ятницю, 24 листопада. Початок зустрічі о 19:00.

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