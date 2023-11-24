Шахтар в рамках 15-го туру УПЛ зіграє з Поліссям. Анонс і прогноз букмекерів на матч читайте на "Футбол 24".

Матч Шахтар – Полісся відбудеться сьогодні, 24-го листопада, на стадіоні "Арена Львів". Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом. Дивитись гру можна безкоштовно на MEGOGO.

Ось ми й підійшли до останнього туру першого кола УПЛ 2023/24. Кінцем зимової частини він, як завжди, не стане – чемпіонат відправиться на паузу лишень через два тижні. До того часу Шахтарю критично необхідно покращити свої позиції, адже після поразки від СК Дніпро-1 турнірне ситуація погіршилась.

Мало того, що донеччани залишились на четвертій позиції в УПЛ, так вони ще й на першу до весни не повернуться. Команда відстає від "спортклубівців" на шість очок (а саме вони лідирують), маючи поразку в особистій зустрічі – за таких умов навіть два матчі в запасі не допоможуть наздогнати конкурента. Полісся ж може стати перепоною і на шляху до другого місця, адже житомиряни мають на п'ять залікових балів більше.

Осічка у поєдинку з новачком УПЛ створить Шахтарю колосальні проблеми у битві за золото. Та і про конкурентів знизу не слід забувати – Рух тримається на рівних за очками, Чорноморець відстає на п'ять, Динамо – на шість. Звісно, підопічні Маріно Пушіча залишаються фаворитами у боротьбі за медалі, однак кожна наступна невдача ризикує погіршити якість металу у них. Полісся треба перемагати за будь-яку ціну.

Вболівай та роби прогнози.

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Після перемоги над Барселоною здавалося, що "гірникам" до снаги знести будь-який колектив у нашому рідному болотці. Втім, невдача з СК Дніпро-1 дала зрозуміти – Маріно Пушіча зарано коронували. У нього ще немало роботи попереду.

Щонайголовніше, поразка продемонструвала середнякам здатність бити донеччан у відносно простому стилі УПЛ. Матвієнко й Ракіцький все такі ж привізні захисники, Різник поки що не Трубін, а позиційна атака Шахтаря поки що не на рівні Манчестер Сіті. Саме тому інтрига в матчі проти Полісся дуже велика.

Житомиряни, як і СК Дніпро-1, мають дуже потужний склад. Вони вибили машину Юрія Максимова з Кубку, забили три голи Динамо, розгромили Ворсклу та стримали Кривбас. Менше за підопічних Юрія Калвітвінцева прпоускає тільки Колос, а за показником очікуваних пропущених колектив тримається в топ-4. Гострота ударів по воротах Бойка одна з найнижчих у лізі, а сам Ден відвів вже 3,3 очікуваних голи – за цим показником він входить у топ-5.

Щоправда, у Полісся досить примітивна атака. Якби не перевага в індивідуальному класі, частий фарт з арбітражем і тактичні провали окремих суперників, команда б набрала значно менше балів. Звісно, так можна сказати про багатьох, однак житомиряни могли б витискати зі свого складу значно більше – поки ж вони грають, як типовий український середняк. Якщо проти нього не розкриватись, то він мало що зробить.

От тільки Шахтарю розкриватись доведеться. А оборона не є найкращою ланкою донеччан – м'яко кажучи. Крім того, Маріно Пушіча необхідно провести певну ротацію, адже деякі лідери приїхали зі збірної, а вже у вівторок грати з Антверпеном. Навряд чи перестановки у складі будуть масштабними, але вони потрібні.

Саме тому слід увімкнути трансляцію з Арени Львів о 19:00. Сьогодні там буде дуже цікаво.

Кадрова ситуація

Травмовані: Траоре, Петряк – Назаренко, Будківський

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Шахтар – Полісся

Шахтар: Різник – Гочолеішвілі, Бондар, Ракицький, Азаров – Степаненко – Зубков, Криськів, Судаков, Невертон – Сікан

Полісся: Бойко – Кравченко, Чоботенко, Шабанов, Смоляков – Огіря – Козак, Крушинський, Танковський, Макуана – Аріельсон

Прогноз букмекерів

Надійний букмекер FAVBET вважає Шахтар фаворитом матчу УПЛ. На перемогу підопічних Маріно Пушіча дають 1.49, а на тріумф Полісся – 7.80. Нічию оцінили коефіцієнтом 4.45.

Фахівці не визначились, чи буде матч результативним. Тотал більше 2.5 оцінюється коефіцієнтом 1.95, аналогічний тотал менше – 1.96. Гол Данила Сікана помножить вашу ставку на 2.20, а Бені Макуана – на 3.00.

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