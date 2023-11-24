"Прежде всего, в начале международной паузы отдохнули, восстановили силы. Считаю, что мы хорошо подготовились. В этот период мы смотрели матчи Шахтера, изучали, как они играют. Для себя мы сделали выводы, как мы будем играть. Думаю, что все Шахтер – это команда, которая хорошо контролирует мяч, имеет очень хороших скоростных футболистов на флангах, команда также очень быстро переходит из обороны в атаку.

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Мне кажется, что на экваторе чемпионата еще рано подводить даже промежуточные итоги, потому что очень многое может измениться после зимних сборов. Начнется новая часть чемпионата, и все резко может измениться. Я думаю, что мы можем получить положительный результат именно за счет коллективной игры, команды, боевого духа и хорошего настроения на матч, игры друг за друга", – цитирует Шабанова клубная пресс-служба Полесья.

Напомним, матч между Шахтером и Полесьем состоится в пятницу, 24 ноября. Начало встречи в 19.00.

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