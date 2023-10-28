Класний старт Олександрії тривав лише два тури. Після 5-го серпня підопічні Руслана Ротаня не виграли жодного матчу УПЛ. Зате була перемога в Кубку України. Цікаво, що саме над Рухом. Зате у "жовто-чорних" все набагато краще в чемпіонаті. Команда Віталія Пономарьова тримається у зоні єврокубків.

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Тож не дивно, що Рух і почав гру активніше, і був гострішим упродовж усього матчу. Дуже близькими до забитого м'яча були Теслюк та Погорілий, які з допомогою рикошетів пробили в каркас воріт на старті кожного з таймів відповідно. Олександрія взагалі повинна радіти, що гра пішла у голкіпера. Якби не Єрмаков, то вже за першу годину гри львів'яни мали б перевагу в кілька м'ячів.

В останні хвилини шальки терезів могли хитнутися в будь-який бік. Було б справедливо зазначити, що Рух намагався більше, але й у гостей був щонайменше момент Сігєєва. Однак фінальний свисток зафіксував нічию без голів. Тож "жовто-чорні" втратили шанс випередити Шахтар і вийти на третє місце. Олександрія залишається поруч із зоною перехідних матчів, до якої лише одне очко.