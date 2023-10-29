Хто насправді гнобить Динамо – екс-динамівець тягне український Лестер на чемпіонство, теорії змови в УПЛ і біда Луческу
17:23 - Читать на русском
Однією з найбільших сенсацій 12-го туру УПЛ стала чергова втрата очок Динамо. Дивіться нове відео на YouTube-каналі "Футбол 24".
Кияни продовжили невдалу серію без перемог, не зумівши переграти на виїзді Колос (1:1). Динамо завершувало поєдинок у меншості – Владислава Ваната вилучили після того, як він спробував симулювати порушення правил. Рішення арбітра зустрічі показати другий гірчичник форварду обурило Мірчі Луческу, який звинуватив Максима Козиряцького в порушенні правил фей-рплей.
В центральному матчі 12-го туру лідер турнірної таблиці Кривбас несподівано легко розібрався із СК Дніпро-1 у дніпровському дербі. Тарас Котів проаналізував суботні поєдинки в рамках УПЛ.
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