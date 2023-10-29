Кияни продовжили невдалу серію без перемог, не зумівши переграти на виїзді Колос (1:1). Динамо завершувало поєдинок у меншості – Владислава Ваната вилучили після того, як він спробував симулювати порушення правил. Рішення арбітра зустрічі показати другий гірчичник форварду обурило Мірчі Луческу, який звинуватив Максима Козиряцького в порушенні правил фей-рплей.

В центральному матчі 12-го туру лідер турнірної таблиці Кривбас несподівано легко розібрався із СК Дніпро-1 у дніпровському дербі. Тарас Котів проаналізував суботні поєдинки в рамках УПЛ.