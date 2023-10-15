Гравець збірної Франції сміявся під час хвилини мовчання в пам'ять про вчителя, якого зарізав уродженець Росії, – відео
Захисник збірної Франції Жан-Клер Тодібо обрав дуже невдалий момент для посмішки.
Перед матчем відбору Євро-2024 Нідерланди – Франція відбулась хвилина мовчання в пам'ять про вчителя літератури Домініка Бернара, який 13 жовтня став жертвою жахливого терористичного акту. Уродженець Інгушетії, радикальний ісламіст Мухаммад М, увірвався до школи і з криками "Аллах акбар" ножем перерізав горло 57-річному Бернару. Ще двоє людей отримали поранення, перш ніж вбивцю затримала поліція.
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Поки всі футболісти збірної Франції мовчали, смиренно опустивши голову, Тодібо чомусь засміявся. Недоречна поведінка 23-річного представника Ніцци потрапила на камери.
Додамо, що Тодібо є ревним мусульманином. Свого часу у нього виник конфлікт з тренерським штабом Ніцци, який просив захисника перервати строгий піст у Рамадан, але Жан-Клер категорично відмовився.
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