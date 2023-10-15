Перед матчем відбору Євро-2024 Нідерланди – Франція відбулась хвилина мовчання в пам'ять про вчителя літератури Домініка Бернара, який 13 жовтня став жертвою жахливого терористичного акту. Уродженець Інгушетії, радикальний ісламіст Мухаммад М, увірвався до школи і з криками "Аллах акбар" ножем перерізав горло 57-річному Бернару. Ще двоє людей отримали поранення, перш ніж вбивцю затримала поліція.

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Поки всі футболісти збірної Франції мовчали, смиренно опустивши голову, Тодібо чомусь засміявся. Недоречна поведінка 23-річного представника Ніцци потрапила на камери.

Додамо, що Тодібо є ревним мусульманином. Свого часу у нього виник конфлікт з тренерським штабом Ніцци, який просив захисника перервати строгий піст у Рамадан, але Жан-Клер категорично відмовився.

Muslim French football player Jean-Clair Todibo was caught laughing during the minute of silence for the teacher whose throat was slit by an accused name Muhammad M.



(Eye-witnesses of the attack say that Muhammad was shouting Allahu Akbar while attacking the teacher)



Tobido was… pic.twitter.com/twZiJesmAy — Facts (@BefittingFacts) October 15, 2023

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