Лідер Наполі та збірної Польщі отримав італійське громадянство – процедура тривала 2 роки
Півзахисник Наполі Пйотр Зєлінські тепер матиме 2 паспорти.
Поляк отримав італійське громадянство, інформує інсайдер Джанлука Ді Марціо.
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Зєлінські вже 12 років живе і грає в Італії, а заявку на отримання місцевого паспорту подав ще 2 роки тому. Лідеру Наполі довелося скласти суворі іспити зі знання італійської мови та історії. 6 жовтня йому нарешті вручили новий паспорт на офіційній церемонії у Неаполі.
На міжнародну кар'єру 29-річного Зєлінські це ніяк не вплине, адже він давно захищає кольори рідної збірної Польщі (84 матчі, 10 голів).
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