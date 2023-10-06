Рік тому в цей час Удінезе йшов у першій трійці, а Емполі мав уже 10 набраних очок. Зараз стільки залікових пунктів не набереться, навіть якщо додати здобутки обох цих команд. Щодо "Адзуррі" й не було особливих ілюзій, а от падіння "зебр" стало неприємною несподіванкою.

Сьогоднішня гра лише підтвердила невипадковість сусідства суперника. Цілком рівна гра, хоча Емполі має формальне право скаржитися на відсутність фарту. VAR двічі "скривдив" господарів – скасував гол Капуто (там був офсайд) і не дозволив призначити пенальті. В обох випадках арбітр спочатку ухвалював рішення на користь Емполі.

Наприкінці гри на полі з'явився Віктор Коваленко, перервавши серію з чотирьох матчів без ігрової практики. Помітно, що українець досі повністю не інтегрований у команді механізми. Партнери не дуже намагалися грати на нього (часто вибирали навіть менш перспективні варіанти). Зате саме Коваленко допоміг організувати аж дві небезпечні атаки, а ще подавав кутовий, після якого Удінезе зумів відбитися не з першої спроби.

Зрештою, рахунок так і не змінився – на табло залишилися нулі. Не змінилося і становище команд. Емполі перебуває у зоні вильоту, а в Удінезе лише на одне очко більше.