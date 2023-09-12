Зірка Ренна вирішив змінити футбольне громадянство – його приклад наслідував ще один гравець
Півзахисник Ренна Амін Гуїрі та лівий захисник Шеффілд Юнайтед Яссер Ларусі ухвалили рішення про зміну футбольного громадянства.
Гуїрі та Ларусі вирішили виступати за збірну Алжиру, про що повідомив головний тренер національної команди Джамель Бельмаді. Про це інформує Get Football News France.
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Водночас Бельмаді уточнив, що Гуїрі вже де-юре змінив футбольне громадянство, а Ларусі робить необхідні документи.
Обидва гравці регулярно представляли Францію на молодіжному рівні. Гуїрі виступав за збірну Франції від U-16 до U-21, а Ларусі представляв "Ле Бльо" на рівні U-19 і U-21. Обидва гравці перебували в заявці молодіжної збірної Франції в матчі з Україною на літньому чемпіонаті Європи: Гуїрі в тій зустрічі вийшов у стартовому складі.
Гуїрі та Ларусі можуть дебютувати за збірну Алжиру у двох наступних матчах своєї нової команди. 13 листопада Алжир зіграє із Сомалі, а 20 листопада – з Мозамбіком.
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