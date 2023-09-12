Гуїрі та Ларусі вирішили виступати за збірну Алжиру, про що повідомив головний тренер національної команди Джамель Бельмаді. Про це інформує Get Football News France.

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Водночас Бельмаді уточнив, що Гуїрі вже де-юре змінив футбольне громадянство, а Ларусі робить необхідні документи.

Обидва гравці регулярно представляли Францію на молодіжному рівні. Гуїрі виступав за збірну Франції від U-16 до U-21, а Ларусі представляв "Ле Бльо" на рівні U-19 і U-21. Обидва гравці перебували в заявці молодіжної збірної Франції в матчі з Україною на літньому чемпіонаті Європи: Гуїрі в тій зустрічі вийшов у стартовому складі.

Гуїрі та Ларусі можуть дебютувати за збірну Алжиру у двох наступних матчах своєї нової команди. 13 листопада Алжир зіграє із Сомалі, а 20 листопада – з Мозамбіком.

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