Славія здобула четверту поспіль перемогу – Качараба став свідком ефектного перформансу та шедевру
Захисник збірної України Тараса Качараба провів увесь поєдинок чеської першості проти Острави.
Чемпіонат Чехії, 15-й тур
Славія – Прага – 3:1
Голи: Калоч, 53 (аг.), Юрасек, 73, 79 – Фляйшман, 58
Качараба вже традиційно вийшов у стартовому складі. Для нього це був уже 22 поєдинок у поточному сезоні. Перед матчем українець став свідком ефектного перформансу вболівальників.
Гра була під повним контролем господарів, які зуміли перемогти з рахунком 3:1. Окрасою став красень-гол Юрасека на 79 хвилині у дальній кут воріт Острави.
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Четверта поспіль перемога дозволила празькому колективу набрати 34 залікові бали та закріпитись на другій сходинці турнірної таблиці чемпіонату.