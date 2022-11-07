Чемпіонат Чехії, 15-й тур

Славія – Прага – 3:1

Голи: Калоч, 53 (аг.), Юрасек, 73, 79 – Фляйшман, 58

Качараба вже традиційно вийшов у стартовому складі. Для нього це був уже 22 поєдинок у поточному сезоні. Перед матчем українець став свідком ефектного перформансу вболівальників.

Гра була під повним контролем господарів, які зуміли перемогти з рахунком 3:1. Окрасою став красень-гол Юрасека на 79 хвилині у дальній кут воріт Острави.

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Четверта поспіль перемога дозволила празькому колективу набрати 34 залікові бали та закріпитись на другій сходинці турнірної таблиці чемпіонату.