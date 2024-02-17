Марокканський півзахисник Марселя Амін Харіт поділився враженнями від першого матчу з Шахтарем у боротьбі за вихід в 1/8 фіналу Ліги Європи.

"У мене немає слів, це важко пояснити. Ми дуже засмучені. Нам вдалося двічі повести в рахунку, але ми одразу пропускали у відповідь. Ми не вчимося на своїх помилках.

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Я не знаю, що сказати. Це якась глобальна проблема з впевненістю, мисленням, концентрацією – сумішшю усього цього.

У нас були хороші відрізки, ми забили два хороші м'ячі команді, яка добре виступала в Лізі чемпіонів. Але ми завжди все руйнуємо через помилки та необережні дії в ключових моментах гри.

Нічия в першому матчі – це зазвичай позитивний результат, але з огляду на те, як складалися події на полі, це розчаровує. У нас зараз темна смуга, нам доведеться зробити все можливе, щоб вибратися з неї. Наступного тижня на нас чекає важливий матч", – цитує Харіта La Provence.

Нагадаємо, матч-відповідь відбудеться у четвер, 22 лютого, на Велодромі. Початок зустрічі о 22:00.

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