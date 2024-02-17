Марокканский полузащитник Марселя Амин Харит поделился впечатлениями от первого матча с Шахтером в борьбе за выход в 1/8 финала Лиги Европы.

"У меня нет слов, это трудно объяснить. Мы очень расстроены. Нам удалось дважды повести в счете, но мы сразу пропускали в ответ. Мы не учимся на своих ошибках.

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Я не знаю, что сказать. Это какая-то глобальная проблема с уверенностью, мышлением, концентрацией – смесью всего этого.

У нас были хорошие отрезки, мы забили два хороших мяча команде, которая хорошо выступала в Лиге чемпионов. Но мы всегда все разрушаем из-за ошибок и неосторожных действий в ключевых моментах игры.

Ничья в первом матче – это обычно положительный результат, но учитывая то, как складывались события на поле, это разочаровывает. У нас сейчас темная полоса, нам придется сделать все возможное, чтобы выбраться из нее. На следующей неделе нас ждет важный матч", – цитирует Харита La Provence.

Напомним, ответный матч состоится в четверг, 22 февраля, на Велодроме. Начало встречи в 22:00.

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