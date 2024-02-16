"Безумовно, поле було не ідеальним, але таким воно було і для суперника, тож… Фізично це досить важко, але що маємо, то маємо. Треба пристосовуватися до обставин та грати якомога краще, і це те, що ми робили. Щодо запитання про суддівство, то це очевидно, і я вже з гравцями це обговорював зараз.

Шахтар – Марсель – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Я не така людина, яка любить говорити про арбітрів, бо я дуже поважаю їхню роботу, але це була очевидна помилка – це чистий гол, який мав бути в нас у першому таймі. На жаль, рішення не на нашу користь, хоча повинно було бути навпаки. Добре, що є, то є. Нам треба рухатися далі.

Вихід Степаненка у старті попри відсутність в спарингах? Ми це обговорювали. Він дуже добре тренувався в перші 10 днів, а потім, на жаль, травмувався. Але пізніше він повернувся на останньому етапі тренувань. Ми завжди обговорюємо це з медичним персоналом, із самим гравцем. Тарас дуже досвідчений футболіст із сильним характером, що він також показав зараз. Так, ми мали інші варіанти, але не всі були здатні замінити його. Тому ми ухвалили це рішення, і воно було правильним. Але він мав вийти з гри раніше. Я був дуже задоволений його зусиллями та грою.

Наскільки результат відповідає змісту гри? Іноді футбол такий. Іноді ти не отримуєш результату, на який, можливо, заслуговуєш. Але це була важка гра для обох команд, була цікава гра для глядачів. І ми однаково маємо результат. Ми заздалегідь знали, що таке протистояння не буде вирішуватися в першій грі, тож у першій частині ми отримали нічию, тому сміливо підходимо до наступного етапу.

Ми показали, як добре можемо грати. Я впевнений у другому поєдинку, навіть коли ми будемо грати на виїзді з Марселем. І це чудово – грати такі матчі. Саме для цього ти стаєш футболістом, щоб грати такі матчі. Я переживав це як тренер, я знаю, що це за відчуття – грати на виїзді з Марселем. Це складна виїзна гра проти серйозного суперника, але ми готові. Ми будемо готові знову конкурувати та, звісно, будемо намагатися перемогти", – цитує Пушіча офіційний сайт Шахтаря.

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