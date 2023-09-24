Манкуніанці в шостому турі АПЛ здобули перемогу над Бернлі (1:0). Маркус Рашфорд, повертаючись додому на своєму авто, потрапив у ДТП.

Перша суха перемога манкуніанців з серпня у відеоогляді матчу Бернлі – Манчестер Юнайтед

Як повідомляє Daily mail, аварія сталася неподалік від бази Манчестер Юнайтед. Нападник врізався в острівець безпеки. Сам Рашфорд не постраждав, а його Rolls-Royce, вартістю 700 тисяч фунтів, доведеться тепер ремонтувати. Що стало причиною аварії, наразі не відомо. Зазначається, що першим на допомогу форварду прийшов Бруну Фернандеш, який став свідком ДТП.

Маркус Рашфорд – один з лідерів Манчестер Юнайтед. Він виступає за манкуніанців з 2016 року. У сезоні 2023/24 форвард взяв участь в шести матчах у всіх турнірах за "червоних дияволів". В його активі один гол та одна результативна передача.

Евертон переміг вперше у сезоні АПЛ, здолавши Брентфорд – Миколенко допоміг відкрити рахунок, привіз гол і міг забивати